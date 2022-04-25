Польский премьер Моравецкий подтвердил, что Польша передала войскам Украины танки

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25 апреля 2022, 22:00 Источник: ТАСС

Матеуш Моравецкий, John Macdougall/globallook.com

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в понедельник сообщил о том, что Польша передала войскам Украины танки. В эфире телеканала Polsat на вопрос ведущего об отправке на Украину своих танков подробности раскрывать Моравецкий отказался, только лаконично сказал "да".

По словам главы польского правительства, все будет сообщено в свое время. "Из соображений безопасности прежде всего наших украинских соседей, друзей мы не будем об этом говорить", - цитирует ТАСС Моравецкого.

По поводу передачи Киеву польских истребителей советского производства МиГ-29, которая ранее обсуждалась в Варшаве, Моравецкий сказал, что эта тема закрыта, поскольку "таких просьб нет".