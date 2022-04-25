Пентагон: США готовят к отправке на Украину комплексы Stinger, Javelin и другое оборудование

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25 апреля 2022, 15:24

Украинский военный с ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Соединенные Штаты готовят к отправке на Украину комплексы Stinger, Javelin и другое оборудование. Об этом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», проинформировало американское министерство обороны.

«США готовят к отправке на Украину комплексы Stinger, Javelin и другое оборудование», — процитировано заявление Пентагона в публикации, размещенной в TG-канале.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию по защите Донбасса. Как сообщалось ранее в понедельник, российский президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатических представителей Европейского союза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя.