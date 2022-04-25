Путин назвал странной позицию дипломатов ЕС и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя

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25 апреля 2022, 14:32

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатических представителей Европейского союза и Соединенных Штатов, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. Об этом информирует ТАСС.

«Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Ранее в понедельник сообщалось, что Россия потребовала от украинских властей немедленно отдать приказ об освобождении мирных граждан на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, если они там есть.