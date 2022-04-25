Армия РФ поразила 21 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники и уничтожила более 240 человек личного состава

Армия Российской Федерации поразила 21 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники и ликвидировала свыше 240 человек личного состава. Соответствующую информацию распространило сегодня министерство обороны РФ.
«Минобороны России: поражен 21 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, уничтожено более 240 человек личного состава», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».
Как сообщалось ранее в понедельник, Герой ДНР Ахра Авидзба отметил, что специальная операция Москвы по защите Донбасса опередила киевскую сторону на считаные часы.