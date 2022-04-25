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Армия РФ поразила 21 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники и уничтожила более 240 человек личного состава

, 10:45

Армия РФ поразила 21 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники и уничтожила более 240 человек личного состава
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Армия Российской Федерации поразила 21 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники и ликвидировала свыше 240 человек личного состава. Соответствующую информацию распространило сегодня министерство обороны РФ.

«Минобороны России: поражен 21 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, уничтожено более 240 человек личного состава», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».

Как сообщалось ранее в понедельник, Герой ДНР Ахра Авидзба отметил, что специальная операция Москвы по защите Донбасса опередила киевскую сторону на считаные часы.

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