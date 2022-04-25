Герой ДНР Ахра Авидзба: спецоперация России опередила Киев на считаные часы

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25 апреля 2022, 09:12 Источник: РИА Новости

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Специальная операция по защите Донбасса, которую Российская Федерация осуществляет с 24 февраля, опередила Киев на считаные часы. На это указал командир добровольческого батальона «Пятнашка», Герой Донецкой народной республики Ахра Авидзба.

По словам Авидзбы, украинская сторона давно планировала наступление на территории Донбасса, опередить ее удалось буквально на несколько часов.

«Судя по тому, что происходило, и по тому скоплению, которое есть, это даже не недели, это считаные часы», — процитировало Героя ДНР РИА Новости.

Как сообщалось ранее сегодня, глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что США и Европа хотели ослабить российскую армию на Украине, однако получили ровно противоположный эффект.