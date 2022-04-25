Кадыров: США и Европа хотели ослабить армию России на Украине, а получили ровно противоположный эффект

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25 апреля 2022, 08:50

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Соединенные Штаты и Европа хотели ослабить армию России на Украине, а получили ровно противоположный эффект. На это указал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Политик опубликовал в своем Telegram-канале новое видео, на котором запечатлены действия чеченских бойцов против украинских сил.

«Безусловно, наши ребята получают колоссальный военный опыт, участвуя в данной спецоперации. Каждое боестолкновение оттачивает их мастерство, закаляет характер и повышает стрессоустойчивость», — прокомментировал выложенные кадры Кадыров.

По его словам, «Америка и Европа хотели ослабить российские Вооруженные силы на Украине, а получили ровно противоположный эффект».

Ранее в понедельник сообщалось, что военные РФ нашли в освобожденном селе Бугаевка Харьковской области документ украинской армии, в котором говорится о подготовке наступления в Донбассе.