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25 апреля 2022, 07:49

российский военный в Мариуполе, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Российские военнослужащие нашли в освобожденном селе Бугаевка, которое расположено в Харьковской области, документ ВСУ от 17 февраля, в котором сообщается о подготовке нападения на Донбасс.

Согласно последней информации, документ, о котором идет речь, был найден в брошенной украинскими националистами самоходной артиллерийской установке.

Как сообщает RT, российские военные также нашли в Бугаевке дом члена "Правого сектора"*, националиста Равчака, который покинул его в начале спецоперации РФ на Украине.

* "Правый сектор" является украинским объединением радикальных националистических организаций, которое было признано экстремистским и запрещено на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).