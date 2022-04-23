Министр обороны Латвии Пабрикс: Нам еще одного Донбасса не надо

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23 апреля 2022, 21:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что страны Балтии ждут июньский саммит НАТО в Мадриде, который, по его мнению, должен быть историческим.

Глава министерства обороны Латвии отметил, что для страны важны действия после саммита больше войск союзников, но есть «но» у Североатлантического альянса: нет единой позиции относительно того, как действовать в будущем. И дело тут не только в политической воле, но и в имеющихся ресурсах.

«До сих пор мы жили в асимметричной ситуации – у границ Прибалтики всегда было больше российских войск, чем сил НАТО в Балтии. До сих пор, оборона Латвии планировалась исходя из внезапного «нападения». Раньше эксперты считали, что если русские завоюют территорию, которую мы не сможем удержать, то потом нужно ее отвоевывать. Однако, учитывая опыт Украины, если русские заняли территорию, то «выбить» их трудно…» - заявил г-н Пабрикс.

И далее, министр обороны Латвии посетовал, что «отношение стран к «пограничной» ситуации разное – чем дальше от Балтии, тем скептичнее… А еще одного Донбасса Латвии не надо».