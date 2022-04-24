Express: Великобритания поставит Украине 20 самоходных артиллерийских установок САУ AS-90 и 45 тысяч снарядов к ним

Аргументы Недели → В мире 13+

24 апреля 2022, 14:33 Источник: РИА Новости

Джонсон и Зеленский, фото из соцсети

Британские власти решили поставить Украине 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90 калибра 155-мм и десятки тысяч снарядов к ним.

Инсайдеры издания Express узнали и подтвердили, что на этой неделе Великобритания поставит в Польшу 45 тысяч снарядов вместе с самоходными гаубицами AS-90.

Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее заявлял, что Великобритания поставит Киеву артиллерию.

Источники также сообщили, что украинские военные сначала пройдут инструктаж по эксплуатации артиллерийских установок на территории Польши, и после этого военная техника будет направлена на Украину.

В апреле Джонсон приезжал в Киев и с Зеленским обсуждал помощь Украине.