Express: Великобритания поставит Украине 20 самоходных артиллерийских установок САУ AS-90 и 45 тысяч снарядов к ним

Британские власти решили поставить Украине 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90 калибра 155-мм и десятки тысяч снарядов к ним.
Инсайдеры издания Express узнали и подтвердили, что на этой неделе Великобритания поставит в Польшу 45 тысяч снарядов вместе с самоходными гаубицами AS-90.
Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее заявлял, что Великобритания поставит Киеву артиллерию.
Источники также сообщили, что украинские военные сначала пройдут инструктаж по эксплуатации артиллерийских установок на территории Польши, и после этого военная техника будет направлена на Украину.
В апреле Джонсон приезжал в Киев и с Зеленским обсуждал помощь Украине.