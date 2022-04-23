Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Аргументы Недели → В мире 13+

23 апреля 2022, 14:56 Источник: ТАСС

храм Гроба Господня, Muammar Awad/XinHua

Днем 23 апреля в часовне в центре храма Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Это явление происходит каждый год в Великую субботу накануне Светлого Христова Воскресения – Пасхи.

К настоящему моменту огонь получила делегация Фонда Андрея Первозванного, которая доставит святыню в Россию.

Благодатный огонь появляется в Кувуклии (часовне), скрывающей пещеру Гроба Господня, где располагается плита, под которой находилось место погребения Иисуса Христа. До настоящего момента никто не смог раскрыть тайну схождения огня перед Пасхой.

Отметим, что верующие считают Благодатный огонь святыней, символизирующей свет Воскресения Христова.