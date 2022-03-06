Патриарх Кирилл заявил, что жителей Донбасса уже восемь лет истребляют при молчании всего мира

Аргументы Недели → В мире 13+

6 марта 2022, 12:35 Источник: ТАСС

патриарх Кирилл, Russian Government/via Globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 6 марта, заявил, что жители Донбасса уже на протяжении восьми лет страдают. По словам священнослужителя, их истребляют при молчании всего мира.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что братья и сестры в Донбассе страдают, более того, они могут пострадать даже за верность церкви.

В проповеди после божественной литургии в храме Христа Спасителя предстоятель РПЦ напомнил, что сегодня православные верующие отмечают Прощеное воскресенье, а также призвал всех к прощению грехов и обид, в частности, там, где это сделать очень тяжело – там, где люди воюют друг с другом.