Православные христиане 6 марта отмечают Прощеное воскресенье

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6 марта 2022, 11:00

свечи в церкви, Victor Lisitsyn, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

6 марта по православному календарю заканчивается Масленичная неделя. Сегодня верующие отмечают Прощеное воскресенье, а уже 7 марта вступают в Великий пост, который продлится до 23 апреля.

Согласно традиции, в Прощеное воскресенье всем предоставляется возможность попросить прощения у тех, кого они могли обидеть вольно или невольно. Кроме того, в этот день предлагается самим простить всех.

В Прощеное воскресенье в церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним, без чего Отец Небесный не простит грехи. Также в этот день за богослужением совершается "воспоминание Адамова изгнания".