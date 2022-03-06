Православные христиане 6 марта отмечают Прощеное воскресенье

6 марта по православному календарю заканчивается Масленичная неделя. Сегодня верующие отмечают Прощеное воскресенье, а уже 7 марта вступают в Великий пост, который продлится до 23 апреля.
Согласно традиции, в Прощеное воскресенье всем предоставляется возможность попросить прощения у тех, кого они могли обидеть вольно или невольно. Кроме того, в этот день предлагается самим простить всех.
В Прощеное воскресенье в церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним, без чего Отец Небесный не простит грехи. Также в этот день за богослужением совершается "воспоминание Адамова изгнания".