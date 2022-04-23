Освященные патриархом Кириллом пасхи, куличи и яйца будут отправлены Донбасс с гуманитарной помощью

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23 апреля 2022, 14:28 Источник: РИА "Новости"

патриарх Кирилл, Russian Government/via Globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в субботу, 23 апреля, у храма Христа Спасителя куличи, пасхи и яйца. Впоследствии некоторые из них отправятся с гуманитарной помощью в Донбасс.

Перед освящением куличей предстоятель РПЦ пожелал, чтобы праздничная снедь помогла успокоить сердце, ум и душу всем вовлеченным "в этот тяжелый конфликт", а также, чтобы междоусобная брань как можно скорее закончилась и установился мир.

Патриарх Кирилл обратил внимание на то, что там, где крепка вера, любые конфликты проходят быстро, так как преданный Богу человек не может долго носить зло в сердце.