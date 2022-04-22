В Иерусалиме опять столкновения палестинцев и израильтян у Храмовой горы

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22 апреля 2022, 19:14

Беспорядки на Храмовой горе/ из открытых источников

В столице Израиля вновь вспыхнули волнения. На территории Храмовой горы в Иерусалиме происходят столкновения между израильтянами и палестинцами.

Власти страны применяют против протестующих коптеры со слезоточивым газом. События продолжают накаляться с утра пятницы, 22 апреля.

Напомним, 15 апреля также сообщалось о беспорядках в Иерусалиме на территории Храмовой горы. Зачинщиками стала группа неизвестных, которая стала забрасывать камнями еврейских паломников у стены плача. После приезда полиции камни полетели и в них.