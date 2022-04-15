На Храмовой горе в Иерусалиме с утра бушуют беспорядки

Аргументы Недели → В мире 13+

15 апреля 2022, 13:05

Храмовая гора в Иерусалиме/ из открытых источников

С раннего утра в Иерусалиме на территории Храмовой горы вспыхнули беспорядки. Зачинщиками стала группа неизвестных, которая стала забрасывать камнями еврейских паломников у стены плача. После приезда полиции камни полетели и в них. Информацию об инциденте сообщает Jerusalem Post.

Сотрудники Красного Креста уточняют, что в результате нападения пострадали 150 человек, среди которых есть и трое полисменов. Задержать удалось более 300 участников беспорядков. На момент выхода материала, силы безопасности Израиля взяли под контроль обстановку на Храмовой горе.