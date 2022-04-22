Wall Street Journal: Запад, несмотря на эмбарго, продолжает покупать российскую нефть, но скрывает ее происхождение

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22 апреля 2022, 16:29 Источник: ТАСС

Нефтяной танкер, Jan Huebner/globallook.com

В апреле Россия на 300 млн баррелей в сутки увеличила экспорт нефти по сравнению с мартом. При этом 40% судов с российской нефтью следуют с пометкой «пункт назначения не известен», написала в четверг газета. The Wall Street Journal.

Журналисты издания в открытых источниках изучили маршруты нефтяных танкеров и пришли к выводу, что самый популярный пункт доставки теперь значится как «неизвестный». По мнению аналитиков, опрошенных изданием, это означает, что, скорее всего, танкеры перевозят нефть на более крупные суда, где она смешивается с другим грузом. Таким образом удается скрыть ее происхождение.

Газета указывает, что в последнее время, к примеру, появились так называемые Туркменская смесь и Латвийская смесь, значительную часть которых составляет российская нефть.

После начала специальной военной операции в рамках антироссийских санкций многие страны — в частности, США, Великобритания, Австралия, Канада — ввели эмбарго на российскую нефть.