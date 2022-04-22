Встречу патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска было решено отложить

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22 апреля 2022, 14:01 Источник: РИА "Новости"

Папа Римский Франциск, Stefano Spaziani/Spaziani

Встречу Папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла было решено отложить. Причиной для такого шага, согласно последним данным, стали "события двух последних месяцев".

В сообщении от имени главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона подчеркивается, что коррективы в планы священнослужителей были внесены в связи с "последними событиями", поскольку возникло бы много сложностей при подготовке встречи.

Уточняется, что проблемы возникли бы в сферах безопасности, логистики, а также в процессе освещения беседы Папы Римского Франциска и патриарха Кирилла в СМИ.