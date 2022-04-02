Папа Римский Франциск не исключил возможность визита в Киев

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2 апреля 2022, 13:02 Источник: ТАСС

Папа Римский, Ibanez-Picciarella/Keystone Press Agency

Папа Римский Франциск заявил, что рассматривает возможность поездки на Украину. Соответствующую информацию предоставил в субботу, 2 апреля, сотрудник американского телеканала NBC NEWS Клаудио Лаванга.

Журналист, который входит в папский пресс-пул, заявил, что по дороге на Мальту спросил у понтифика, рассматривает ли он возможность поездки в Киев. Папа Римский Франциск ответил утвердительно и добавил, что данное предложение находится "на столе".

Отмечается, что понтифик в последние несколько недель получил ряд писем с приглашениями посетить столицу Украины. В частности, соответствующее послание Папе Римскому направил мэр Киева Виталий Кличко.