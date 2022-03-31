Папа Римский и Патриарх Кирилл готовятся к встрече

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31 марта 2022, 15:40

В течение года состоится встреча папы Римского Франциска и патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, сообщили в Отделе внешних церковных сношений РПЦ.



Специальная военная операция России на Украине, а вернее отношение к ней двух церковных иерархов, могла сорвать запланированную встречу. Хотя РПЦ намерена объявить о её дать всего за несколько дней, глава католиков не скрывал, что готов встретиться с «братом» хоть в Москве в любое время. Но главы церквей договорились встретиться там, где больше всего страдают христиан. Можно догадаться, что речь идёт о Ближнем Востоке или Африке. Ватикан уже запланировал посещение Папой Римским со 2 по 7 июля Республики Конго и Южного Судана. На африканском материке сейчас действуют посланцы РПЦ, которые заявляют, что не намерены отбивать паству у Александрийского Патриархата. Но реальные действия московских священников направлены на агитацию верующих переходить под амофор РПЦ.



В Замбии, Конго, Кении, Нигерии, Танзании, Уганде созданы приходы «русского» экзархата. Их и намерен посетить патриарх Кирилл. Именно здесь у православных и католиков не было никогда конфликтов. Но эксперты не исключают в качестве места встречи также Ближний Восток, Южную Америку, Кубу. Впрочем, не важно, где, главное зачем и как.



