Основатель «Азова» Билецкий: 9 мая националисты могут нанести удар «Точкой-У» по шествию «Бессмертного полка» в Мариуполе

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22 апреля 2022, 13:13

Комплексы «Точка-У», Vadim Savitsky / globallookpress.com

Украинские националисты 9 мая могут нанести удар ракетным комплексом «Точка-У» по шествию «Бессмертного полка» в городе Мариуполе. С соответствующим заявлением выступил Андрей Билецкий, основатель запрещенного в Российской Федерации формирования «Азов».

«Основатель “Азова” Билецкий в эфире украинского ТВ заявил, что 9 мая националисты могут нанести удар “Точкой-У” по шествию “Бессмертного полка” в Мариуполе», — пишет Telegram-канал «RT на русском».

Как сообщалось ранее в пятницу, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг утверждения Государственного департамента Соединенных Штатов о том, что армия Украины якобы продолжает удерживать Мариуполь.