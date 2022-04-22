Спикер Кремля Песков опроверг заявления Госдепа США о том, что армия Украины якобы продолжает удерживать Мариуполь

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22 апреля 2022, 13:01

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг заявления Государственного департамента Соединенных Штатов о том, что Вооруженные силы Украины якобы продолжают удерживать город Мариуполь. Об этом проинформировал ТАСС.

«Песков опроверг заявления Госдепа США о том, что ВСУ якобы продолжают удерживать Мариуполь, и предложил ориентироваться на данные министерства обороны Российской Федерации», — говорится в посте, размещенном в Telegram-канале агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что Минобороны РФ продемонстрировало на видео пуск крылатых ракет «Калибр» по украинским военным объектам с фрегата в Черном море.