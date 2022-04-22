ВСУ за последние сутки больше 20 раз обстреляли территорию ДНР

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22 апреля 2022, 10:25

Осколки от обстрелов, Ilya Galakhov/ Global Look Press

Украинские военные за последние сутки более 20 раз наносили удары по территории ДНР. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщило Представительство республики в СЦКК.

«За истёкшие сутки представительство сообщало о 21 факте ведения огня со стороны ВСУ... Поступили сведения о четырёх раненых мирных жителях», − заявили республиканские военные.

Уточняется, что ВСУ применили РСЗО «Град», артиллерийские орудия калибра 152 мм и 122 мм и миномёты, выпустив в общей сложности 146 боеприпасов. Основные удары пришлись по восьми населённым пунктам, в том числе Донецку, Ясиноватой, Горловку.

Накануне Адам Делимханов, заместитель командира полка полиции ФФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР» полковник полиции Султан Рашаев (Борец) и Халид Кадыров ранее планировали штурм завода «Азовсталь». Сейчас стало известно, что его не будет.