Штурм Азовстали отменяется

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21 апреля 2022, 17:48

Фото: соцсети

Адам Делимханов, заместитель командира полка полиции ФФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР» полковник полиции Султан Рашаев (Борец) и Халид Кадыров ранее планировали штурм завода «Азовсталь». Сейчас стало известно, что его не будет. Об этом сообщает новостной портал EADaily.com.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил: «Сегодня верховный главнокомандующий Владимир Путин отменил штурм предприятия и поручил сосредоточиться на других задачах. Главная цель уже достигнута, бандеровцы и националисты заблокированы в промышленных зонах и уже никуда не денутся. Их единственный выход — сдаться в плен. Надеюсь, у них хватит для этого благоразумия».

Кадыров пояснил решение Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина - не штурмовать завод: «Главная цель уже достигнута, националисты заблокированы в промышленных зонах и никуда не денутся».

Возможно решение было принято с учётом возможных потерь среди наших военнослужащих при штурме завода.