Минобороны РФ разместило видео продвижения российских ВС через Харьковскую область

Аргументы Недели → В мире 13+

22 апреля 2022, 09:48

Танк ВС России, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Министерство обороны Российской Федерации разместило в пятницу, 22 апреля, видеосюжет с продвижением подразделений ВС РФ и гуманитарных колонн по освобождённым населённым пунктам Харьковской области.

На кадрах видно, как местные жители приветствуют российских военных. Ролик показал RT.

Военные инженеры Росгвардии накануне обнаружили и обезвредили 50 боеприпасов в Харьковской области.

Ранее сегодня стало известно, что Народная милиция ДНР опубликовала видеозапись, на которой запечатлено, как военнослужащий республики водружает ее флаг на самой высокой точке Мариуполя — городской телебашне.