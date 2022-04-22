Минобороны РФ разместило видео продвижения российских ВС через Харьковскую область

Министерство обороны Российской Федерации разместило в пятницу, 22 апреля, видеосюжет с продвижением подразделений ВС РФ и гуманитарных колонн по освобождённым населённым пунктам Харьковской области.
На кадрах видно, как местные жители приветствуют российских военных. Ролик показал RT.
Военные инженеры Росгвардии накануне обнаружили и обезвредили 50 боеприпасов в Харьковской области.
Ранее сегодня стало известно, что Народная милиция ДНР опубликовала видеозапись, на которой запечатлено, как военнослужащий республики водружает ее флаг на самой высокой точке Мариуполя — городской телебашне.