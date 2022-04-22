НМ ДНР выложила видео, на котором военный республики водружает ее флаг на самой высокой точке Мариуполя — городской телебашне

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22 апреля 2022, 08:36

Флаг ДНР, Alexander Rekun / globallookpress.com

Народная милиция ДНР опубликовала видеозапись, на которой запечатлено, как военнослужащий республики водружает ее флаг на самой высокой точке Мариуполя — городской телебашне. Данный ролик появился сегодня в Telegram-канале НМ.

«Народная милиция ДНР водрузила флаг ДНР на самую высокую точку в городе Мариуполе», — говорится в описании видео.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров указал, что Мариуполь «взят окончательно и бесповоротно». По словам политического деятеля, «вся территория планомерно зачищена от националистов, бандеровцев, шайтанов и всей остальной погани». «Остатки нациков блокированы под толщей бетона и железа» на предприятии «Азовсталь», отметил Кадыров.