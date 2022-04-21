Рамзан Кадыров: Мариуполь «взят окончательно и бесповоротно»

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21 апреля 2022, 20:46

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Город Мариуполь в Донбассе «взят окончательно и бесповоротно». Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Сотрудники чеченских силовых подразделений под грамотным командованием моего дорогого брата, ответственного в Мариупольском направлении Адама Делимханова, наряду с российскими военнослужащими и бойцами ДНР отработали на высшем уровне, город взят окончательно и бесповоротно», — говорится в публикации Кадырова.

По его словам, «вся территория планомерно зачищена от националистов, бандеровцев, шайтанов и всей остальной погани». «Остатки нациков блокированы под толщей бетона и железа» на металлургическом комбинате «Азовсталь», отметил глава Чечни.

Как сообщалось ранее в четверг, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин готов отправить украинской стороне любое доступное вооружение.