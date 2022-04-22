Спикер НМ ЛНР Филипоненко: войска республики контролируют до 90% ее территории

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22 апреля 2022, 09:42

Ополченцы Донбасса в 2014 году, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

Войска Луганской народной республики в настоящий момент контролируют до 90% ее территории. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил спикер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Войска Луганской народной республики контролируют до 90% территории республики, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко», — говорится в посте, размещенном в Telegram-канале российского агентства.

Ранее в пятницу сообщалось, что Народная милиция ДНР выложила видеозапись, на которой запечатлено, как военнослужащий водружает государственный флаг на самой высокой точке Мариуполя — городской телебашне.