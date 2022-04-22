Мурадов: Киевский режим испытывает панический страх перед интеграцией Херсонщины и Приазовья с Крымом

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22 апреля 2022, 07:39 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Киевский режим панический боится интеграции южных районов Украины с Российской Федерацией. Постпред Крыма при президенте РФ, Крымский вице-премьер Георгий Мурадов заявил об этом в беседе с РИА Новости.

В ходе спецоперации по демилитаризации Украины Вооруженные силы РФ взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в этом регионе и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, организовано вещание российских телеканалов. Жители этих регионов начали рассчитываться рублями.

Мурадов, комментируя ситуацию, подчеркнул: "Киевский режим испытывает панический страх перед интеграцией Херсонщины и Приазовья с российским Крымом".

По словам политика, "украинские власти упорно ведут свою страну к катастрофе, бросив все в топку самоубийственной войны и провалив в военном угаре посевную в собственной стране". Как он отметил, обвинять во всем будут Россию.

Как отметил Мурадов, в настоящее время "юг пока еще Украины формирует свой созидательный путь, ведущий к укреплению наших цивилизационных сил и восстановлению исторических связей с Крымом".

Вице-премьер считает, что никакие заявления и угрозы киевской власти не смогут противостоять стремлению народов юга Украины и Крыма к единению и строительству стабильной мирной жизни.

Мурадов подчеркнул, что панический страх подталкивает таких киевских политиков, как уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, распространять фейки о якобы вывозе зерна, голоде и нарушении Женевской конвенции "О защите гражданского населения во время войны" в освобожденных районах Херсонской и Запорожской областей.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил накануне, что ситуация в освобожденных регионах юга Украины стабилизировалась, теперь людям необходимо понимание их дальнейшего статуса. Они ждут скорейшего решения о вхождении территорий в состав Российской Федерации.