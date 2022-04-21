Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о желании жителей освобожденных южных регионов Украины войти в состав России

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21 апреля 2022, 08:07 Источник: РИА Новости

Бердянск, фото из соцсети vk.com/berd9ns

Жители освобожденных российскими войсками от украинских националистов южных регионов Украины ждут скорейшего решения о вхождении этих территорий в состав Российской Федерации.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что ситуация в освобожденных регионах юга Украины стабилизировалась, теперь людям необходимо понимание их дальнейшего статуса.

В ходе спецоперации по демилитаризации Украины Вооруженные силы РФ взяли под контроль полностью Херсонскую область. В этой области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации. В этих регионах появилась трансляция российских телеканалов. Жители начали использовать при расчетах рубли.

Крючков лично съездил в подконтрольный российской армии город Бердянск Запорожской области. По его словам, люди в разговорах признаются, что они боятся возвращения украинских националистов, поэтому просят быстрее решить вопрос о вхождении освобожденных территорий в состав РФ.

"Люди говорят, что хотят вернуться в Россию", - цитирует крымского чиновника РИА Новости.