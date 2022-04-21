Виталий Ганчев о референдуме в Харькове: Люди хотят жить в какой-то другой Украине

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21 апреля 2022, 15:35 Источник: ria.ru

Фото: кадр из видео

Виталий Ганчев, заявленный как глава временной гражданской администрации освобожденной территории Харьковской области, сообщил, что местные граждане хотят жить в «новой Украине». Для этого в регионе после стабилизации ситуации возможно проведение референдума или опроса граждан о политическом будущем области.



По мнению Виталия Ганчева, граждане «хотят жить в какой-то другой для себя Украине». Он считает, что после «денацифицикации» и освобождения территории Харьковской области, вполне возможно проведение среди жителей опроса или референдума. По словам Ганчева, у населения уже прижился термин «новая Украина».



По неподтвержденным данным, ранее Виталий Ганчев служил в органах МВД на территории ЛНР.

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