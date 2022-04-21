Виталий Ганчев: на освобожденных территориях Харьковской области может пройти референдум

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21 апреля 2022, 09:00 Источник: РИА Новости

фото: vk.com/kharkiv

Глава временной гражданской администрации освобожденной территории Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что после стабилизации ситуации в районах региона может пройти референдум или опрос граждан о политическом будущем области.

Как сказал Ганчев в беседе с РИА Новости, "в демократическом обществе прежде всего население принимает решение". Видеозапись его выступления опубликовано в Телеграм-канале агентства.

По мнению Ганичева, вероятно, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении среди жителей опроса, референдума.

Глава временной гражданской администрации освобожденной территории Харьковской области рассказал, что сейчас у людей прижился термин "новая Украина", скорее он не политический.

По словам Ганчева, граждане "хотят жить в какой-то другой для себя Украине, свободной от всего того, что они видели последние восемь лет".

Жители освобожденных российскими войсками от украинских националистов южных регионов Украины ждут скорейшего решения о вхождении этих территорий в состав Российской Федерации.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что ситуация в освобожденных регионах юга Украины стабилизировалась, теперь людям необходимо понимание их дальнейшего статуса.

«Виталий Ганчев о референдуме в Харькове: Люди хотят жить в какой-то другой Украине»