Политолог Мезюхо о заявлении Си Цзиньпина про односторонние санкции: политика КНР направлена на отстаивание своих интересов

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21 апреля 2022, 11:47

Си Цзиньпин, Li Gang/XinHua/globallook.com

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление председателя КНР Си Цзиньпина по поводу того, что китайские власти не приемлют односторонние санкции и не собираются следовать двойным стандартам при урегулировании международных вопросов.

Эксперт Иван Мезюхо в интервью RT сказал, что руководство КНР проводит политику, направленную на отстаивание своих национальных интересов. По убеждению политолога, Пекин не будет ссориться с Москвой.

«Китай фрагментарно заинтересован в союзнических отношениях с Россией. Но даже при таких союзнических отношениях во главу угла он будет ставить свои интересы, как и положено такому мощному государству», — пояснил эксперт.

Так на фоне спецоперации России на Украине и объявленных против Москвы санкций, в Китае задумались о новых путях транспортировки железнодорожных контейнеров в Европу. И России в этом процессе отводится всё меньше места.