Китай ищет новые каналы поставок товаров в Европу минуя Россию

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21 апреля 2022, 11:15

На фоне специальной военной операции РФ на Украине и объявленных против Москвы санкций, в Поднебесной задумались о новых путях транспортировки железнодорожных контейнеров в Европу. И России в этом процессе отводится всё меньше места.



Прежде всего, речь идёт о транспортном коридоре Азия-Кавказ-Европа с подключением Чёрного и Каспийского морей. Достаточно сказать, что только за первые 2 месяца текущего года по указанному пути перевезли более 3 тысяч TEU или проще говоря, контейнеров. По этому поводу в ОАО «РЖД» говорят, что при хорошо построенной логистике это далеко не предел.



По данным агентства «Синьхуа», из Синая в Европу отправился первый железнодорожный состав в обход России. Конечной точкой является немецкий Мангейм. Со своей стороны Россия подготовила и ответные меры. Они заключаются в усилении транспортной нагрузки на пограничный переход Самур. Таким образом ОАО «РЖД» хочет загрузить железнодорожные магистрали Азербайджана товарами из других стран, в число которых также входят Грузия и Иран. Кроме того, российские эксперты отмечают, что новый транспортный узел не так привлекателен, как может показаться. В частности, пока отсутствуют инвесторы и сеть деловых партнёров, готовых осваивать это направление. Есть пока и трудности с судозаходами.