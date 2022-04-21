Минобороны РФ: войска России и ЛНР взяли под полный контроль город Кременная, превращенный украинскими националистами в укрепрайон

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21 апреля 2022, 11:18

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Войска России и ЛНР взяли под свой полный контроль город Кременная, который украинские националисты превратили в укрепленный район. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«Подразделения российских Вооруженных Сил и Народной Милиции Луганской Республики взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, превращенный украинскими националистами в укрепрайон», — говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве отметили, что серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов удалось избежать благодаря стремительным и слаженным действиям штурмовых отрядов.

Как сообщалось ранее в четверг, президент Владимир Путин заявил, что Россия гарантирует жизнь и достойное обращение украинским военным, которые выйдут с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.