Кадыров сообщил о ликвидации в Попасной «титулованного» инструкторами НАТО украинского националиста Щербака

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21 апреля 2022, 07:47 Источник: Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров, фото из Вконтакте

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в среду, 20 апреля, ночью сообщил о ликвидации российскими военными в Попасной в Луганской народной республике "титулованного" инструкторами НАТО украинского националиста Геннадия Щербака.

Кадыров более подробно написал об уничтожении националиста в своем Telegram-канале со ссылкой на сообщение заместителя начальника УФСВНГ по ЧР Даниила Мартынова.

"...Даниил Мартынов сообщил приятную весть о ликвидации в городе Попасной очередного "титулованного" НАТОвскими инструкторами укронациста. Некий Щербак Геннадий Александрович, по мнению авторитетных западных военных ведомств, был чуть ли не героем фильмов боевиков", - говорится в сообщении Рамзана Кадырова.

Как обратил внимание чеченский лидер, украинским националистам неоднократно предоставлялась возможность сдаться, но "шанс безвозвратно упущен".

Кадыров рассказал, что бойцы спецподразделений "Ахмат" совместно с военнослужащими ЛНР заняли населенные пункты Кременная и Старая Краснянка. "Благодаря слаженному и молниеносному наступлению наших бойцов украинские националисты и бандеровцы были вынуждены в спешке покинуть данные населенные пункты", - подчеркнул он.