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Интербригада «Пятнашка» армии ДНР штурмует Авдеевку

, 20:15

Интербригада «Пятнашка» армии ДНР штурмует Авдеевку
Армия Донбасса, Alexander Rekun/ Global Look Press

Бойцы интернациональной бригады Донецкой Народной Республики «Пятнашка» штурмуют укрепрайон Авдеевки. Об этом с мест сообщают военкоры.

Хроникёры отмечают, что военные известного подразделения армии ДНР имеют опыт в покорении сложных объектов. Постепенно объединённая группировка российских и республиканских ВС смещается от Мариуполя к Авдеевке.

Отметим, 15 апреля ситуацию с освобождением населённых пунктов Донбасса от украинских военизированных группировок прокомментировал военный корреспондент, глава проекта WarGonzo Семён Пегов

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