Бойцы интернациональной бригады Донецкой Народной Республики «Пятнашка» штурмуют укрепрайон Авдеевки. Об этом с мест сообщают военкоры.
Хроникёры отмечают, что военные известного подразделения армии ДНР имеют опыт в покорении сложных объектов. Постепенно объединённая группировка российских и республиканских ВС смещается от Мариуполя к Авдеевке.
Отметим, 15 апреля ситуацию с освобождением населённых пунктов Донбасса от украинских военизированных группировок прокомментировал военный корреспондент, глава проекта WarGonzo Семён Пегов