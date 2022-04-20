Источник Bloomberg в Бундестаге сообщил, что Германия предоставит Киеву боеприпасы для тяжелой артиллерии

Аргументы Недели → В мире 13+

20 апреля 2022, 15:04 Источник: РИА Новости

Парламент ФРГ, Берлин, фото: pixabay.com

Источник агентства Bloomberg в Бундестаге раскрыл, что ФРГ предоставит киевскому режиму боеприпасы для тяжелой артиллерии и проведет обучение украинских военных по их использованию.

По информацию агентства, имеются ввиду проведение подготовки и предоставление боеприпасов, необходимых для использования самоходной артиллерийской установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), которую Украине поставят Нидерланды.

Подготовка может быть проведена в Польше или Германии, а не на территории Украины, где продолжаются боевые действия.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ранее сообщила, что у Германии нет вооружений, которые можно было бы быстро поставить Украине, Берлин поставил Киеву большое количество вооружений, о которых не упоминалось публично.