Политолог Игорь Шишкин: переговоры с киевским режимом возможны только о его капитуляции

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20 апреля 2022, 13:43 Источник: Свободная пресса

Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле 29 марта, Sha Dati/XinHua/globallook.com

Российский политолог Игорь Шишкин выразил мнение, что переговоры России с киевским режимом возможны лишь о его капитуляции. Бывший президент США Дональд Трамп на днях в интервью американской газете The Hill заявил о необходимости проведения переговоров между Россией и Украиной и разработке соглашения.

По оценке Трампа, в ходе спецоперации России по защите Донбасса Владимир Путин ведет себя мудрее, чем власти США.

Комментируя призыв экс-президента США к переговорам, Игорь Шишкин заявил, что они возможны только о капитуляции киевского режима.

«Все остальные переговоры — это изначальная ложь, поскольку никакие соглашения, подписанные киевским режимом, выгодные России и не выгодные Украине, не предусматривающие капитуляцию, не будут выполнены», — уверен эксперт.

Шишкин предположил, что в ходе переговоров можно добиться подписания мирного договора, отказа от ядерного статуса, нейтралитета, но он уверен - выполняться все это не будет.

Оценивая пресс-конференцию по итогам переговоров в Стамбуле, политолог пояснил: «Киевский режим даже не скрывает, что...Зеленский и компания намерены задействовать Венскую конвенцию о международных договорах. Конвенция гласит, что договор, подписанный под принуждением, не действителен», - пишет «Свободная пресса».

В среду, 20 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия составила для Украины и передала в Киев проект документа, в котором чётко сформулировала свои позицию и требования. Теперь в Кремле ожидают ответа.

Украинская делегация на переговорах с Россией сделала всё возможное и невозможное, чтобы подорвать доверие к самому процессу. Об отсутствии доверия к Украине заявила Мария Захарова.