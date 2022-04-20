Песков: Москва передала Киеву проект договора с четкими формулировками

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20 апреля 2022, 13:35

Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Российская Федерация составила для Украины и передала в Киев проект документа, в котором чётко сформулировала свои позицию и требования. Теперь в Кремле ожидают ответа. Такое заявление сделал в среду, 20 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент говорил о том, что украинская сторона постоянно отходит от ранее данных согласований, отходит от своих слов. Это в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия. В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа», − приводит ТАСС заявление кремлёвского чиновника.

Сроки рассмотрения и ответа на предложения со стороны украинской стороны зависят, по словам Пескова, от Киева. Москва не ожидает от Украины, поскольку «большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют».