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Армия России уничтожила высокоточными ракетами в районах Нововоронцовки и Киселевки Херсонской области до 40 украинских военных

, 10:54

Армия России уничтожила высокоточными ракетами в районах Нововоронцовки и Киселевки Херсонской области до 40 украинских военных
Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Армия Российской Федерации ликвидировала высокоточными ракетами в районах поселка городского типа Нововоронцовка и села Киселевка, расположенных в Херсонской области, до 40 украинских военнослужащих. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«В результате удара высокоточными ракетами в районах Нововоронцовки и Киселевки уничтожено до 40 человек личного состава украинских войск, а также семь единиц военной техники», — говорится в заявлении Минобороны.

Ранее в среду сообщалось, что ведомство опубликовало видео, на котором запечатлены удары истребителей-бомбардировщиков Су-34 по укрепленным сооружениям националистических формирований Украины.

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