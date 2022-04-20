Армия России уничтожила высокоточными ракетами в районах Нововоронцовки и Киселевки Херсонской области до 40 украинских военных

Аргументы Недели → В мире 13+

20 апреля 2022, 10:54

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Армия Российской Федерации ликвидировала высокоточными ракетами в районах поселка городского типа Нововоронцовка и села Киселевка, расположенных в Херсонской области, до 40 украинских военнослужащих. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«В результате удара высокоточными ракетами в районах Нововоронцовки и Киселевки уничтожено до 40 человек личного состава украинских войск, а также семь единиц военной техники», — говорится в заявлении Минобороны.

Ранее в среду сообщалось, что ведомство опубликовало видео, на котором запечатлены удары истребителей-бомбардировщиков Су-34 по укрепленным сооружениям националистических формирований Украины.