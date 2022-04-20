Минобороны РФ выложило видео ударов самолетов Су-34 по укрепленным сооружениям националистических формирований Украины

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20 апреля 2022, 09:58

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлены удары истребителей-бомбардировщиков Су-34 по укрепленным сооружениям националистических формирований Украины. Ролик появился в Telegram-канале ведомства.

«Экипажи ВКС России нанесли авиаудары по заглубленным долговременным укрепленным сооружениям националистических формирований и складам с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства», — прокомментировали выложенные кадры в МО.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что киевская сторона с начала специальной операции Москвы получила от других государств самолеты и запчасти для них.