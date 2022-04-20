Представитель Пентагона Кирби: Украина с начала спецоперации России получила от других стран самолеты и запчасти для них

Аргументы Недели → В мире 13+

20 апреля 2022, 09:34

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби, Lisa Ferdinando/Dod / globallookpress.com

Украина с начала специальной операции России получила от других государств самолеты и запчасти для них. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил пресс-секретарь министерства обороны Соединенных Штатов Джон Кирби.

«Официальный представитель Пентагона Джон Кирби утверждает, что Украина с начала спецоперации РФ получила от других стран самолеты и запчасти для них», — говорится в посте, размещенном в Telegram-канале отечественного агентства.

О каких государствах идет речь, Кирби не уточнил.

Ранее в среду сообщалось, что российское Минобороны продемонстрировало видео, на котором запечатлено уничтожение пункта управления мотопехотного подразделения украинской армии с помощью высокоточного боеприпаса «Краснополь».