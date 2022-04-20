Лавров, объявляя начало второй фазы спецоперации, сказал: «Это будет важный момент»

Аргументы Недели → В мире 13+

20 апреля 2022, 10:53

Глава МИД РФ Сергей Лавров, фото с сайта МИД России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, объявляя в интервью телеканалу India Today о начале следующей фазы спецоперации на Украине, выразил мнение, что сейчас будет важный момент.

О начале «второй фазы» военных действий ранее объявили в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский назвал очередную стадию битвой за Донбасс. Глава киевского режима подчеркнул, что украинские военные будут бороться за украинские территории. В Киеве утверждают, что от исхода боёв будут зависеть позиции сторон на переговорах о прекращении огня.

17 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что начнется конкретная спецоперация, будут хорошие показатели, результаты. Кадыров отметил, что украинцы сами напросились. Он призвал военных ВСУ и националистов сдаваться.

Сергей Лавров в интервью India Today заявил, что «спецоперация на востоке Украины направлена, как было объявлено с самого начала, на полное освобождение ДНР и ЛНР».

Лавров убежден, что любой конфликт должен разрешаться на основе прямых переговоров между двумя сторонами. Так было на Украине. Две стороны: «сепаратисты» (для России ДНР и ЛНР самопровозглашенные республики) с одной стороны и правительство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота, с другой, договорились, и этот документ был одобрен Советом Безопасности ООН. Но украинское правительство при подстрекательстве Запада не смогло выполнять свои обязательства.

«Специальная военная операция на востоке Украины направлена, как это было объявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской народных республик. Она продолжится. Следующая фаза операции сейчас начинается. Это будет важный момент», - заключил Лавров.

Интервью опубликована на сайте МИД РФ.