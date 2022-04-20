Глава WarGonzo Пегов поделился хитростью с трофейными касками «Азова»* при штурме позиций противника

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20 апреля 2022, 10:20

Армия Донбасса, Alexander Rekun/ Global Look Press

Защитники Донбасса пошли на военную хитрость при помощи трофейных касок экстремистского запрещённого полка «Азов» во время штурма позиций противника. Об этом в стриме RT «Летучка» сообщил военный корреспондент Семён Пегов.

«Ребята рассказывали. Они натрофеили азовских касок — модных, дорогих», − рассказывает журналист. На фронтах они ассоциируются как раз с боевиками-«азовцами».

Когда штурмовой отряд выскочил прямо на вражеские позиции, то благодаря маскирующим каскам их приняли за «своих».

«Трофейные каски сыграли роль маскировки. Ребята вот эту позицию зачистили, боевиков ликвидировали, продвинулись дальше», — заявил военкор.

Напомним, командование армии ДНР сообщило в среду, 20 апреля, что с территории завода «Азовсталь» добровольно вышли и сдались в плен пятеро украинских военных

* - Террористический полк "Азов" запрещён на территории РФ.