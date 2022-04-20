С комбината «Азовсталь» вышли пятеро украинских военных

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20 апреля 2022, 09:51

Азовсталь, прилегающие районы, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Командование армии ДНР сообщило в среду, 20 апреля, что с территории завода «Азовсталь» добровольно вышли и сдались в плен пятеро украинских военных. Информацию подтвердили в пресс-службе оборонного ведомства.

«Воспользовавшись предложением от Народной милиции ДНР и Вооруженных сил РФ, пятеро военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно вышли с территории комбината «Азовсталь»», − отмечают военные.

Узнать о предложении добровольно сложить оружие и прекратить сопротивление украинские военные смогли из специальных листовок, которые ранее сбросили на территорию промзоны Мариуполя.

Напомним, накануне Минобороны России предложило боевикам запрещённого в России экстремистского «Азова» и иностранным наёмникам сдаться и сложить оружие до 16 часов 19 апреля. А ДНР сообщили, что вчерашним гуманитарным коридором никто не воспользовался. На сегодня объявлен ещё один гуманитарный коридор.