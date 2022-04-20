США подбираются к России через Украину и Японию

Аргументы Недели → В мире 13+

20 апреля 2022, 07:27

Японцы ведут себя в последнее время совершенно неадекватно. Вводят против нас санкции и тут же говорят, что они не касаются угля, нефти, газа, древесины и т.п. То есть того, что им от нас нужно. То, что нужно нам, они запрещают, а что им нужно от нас – милостиво разрешают.



Есть распространённое мнение, что поведение японцев во многом объясняется демографией. У них очень большая плотность населения, они живут узкой полосой вдоль побережья Тихого океана и вдоль побережья Японского и Восточно-Китайского морей, а остальная территория – непроходимые горы, там теснотища, и негде маленький домик приткнуть. Но это не всё объясняет. Например, японцы массово покидают остров Хоккайдо, который находится на севере их архипелага. То есть вопрос не в том, что им земли не хватает. Если бы земли не хватало, то шёл бы обратный процесс, они бы заселяли Хоккайдо, а не бежали с него. Вопрос Курильских островов многогранен. И не последнее значение имеет то, что Япония не является в полной мере независимым государством с полным суверенитетом. За Японией стоят Соединённые Штаты Америки. А Америке нужны не столько сами острова, сколько то, чтобы под контроль их японских сателлитов попали Курильские проливы. Особенно южные. Потому что эти проливы имеют достаточную глубину для того, чтобы через них могли пройти любые суда. В том числе авианосные ударные группы и стратегические подводные лодки. Не надо забывать, что они до сих пор придерживаются своей стратегии превентивного глобального удара. А для того, чтобы нанести превентивный удар, надо как можно ближе придвинуться к территории нашей страны. Только в этом случае есть шанс нанести его и не попасть под встречный, считает президент Республики Саха (Якутия) 2002–2010 годов, экс-президент компании «АЛРОСА» Вячеслав ШТЫРОВ. Преодоление природной линии Курильских островов – это прямой выход к нашему Тихоокеанскому побережью, где расположены наши главные военно-морские базы. А также основной дальневосточный потенциал России – Магадан, Советская Гавань, Владивосток и остальное.



Вторая сторона медали – Курильская гряда является естественным рубежом обороны. Под её прикрытием наши стратегические атомные подводные лодки, носители ядерного оружия, могут наносить удары из наших вод, не выходя в открытый океан.



Глобальное потепление даёт возможность приблизить на максимально близкое расстояние к нам ударные силы и в Арктике. Украина из той же серии. Ведь конечной целью было превратить Украину в форпост НАТО. И если даже не напрямую размещать натовские базы на Украине, то можно использовать Украину как союзника, да ещё ненавидящего Россию. У Украины есть возможность создать ракетно-ядерное оружие. Все говорят о попытках украинцев создать так называемую «грязную» ядерную бомбу по упрощённой технологии. А тем временем «Южмаш», по мнению некоторых специалистов, уже создал опытные образцы передвижных ракетных комплексов с дальностью стрельбы полторы тысячи километров. В случае решения о нанесении удара они использовались бы на стороне Америки.



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».



