Военкор Филатов снял работу танков армии ДНР на подступах к «Азовстали»

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19 апреля 2022, 18:07

Армия Донбасса, Alexander Rekun/ Global Look Press

Российский военный корреспондент Андрей Филатов смог заснять работу танков армии Донецкой Народной Республики в Мариуполе. Войска продвигаются в непосредственной близости от завода «Азовсталь».

На кадрах видно, как танки НМ ДНР подавляют огневые точки террористического запрещённого в России полка «Азов». Украинские боевики устраивают свои позиции в жилых домах города.

Военные корреспонденты проекта WarGonzo представили читателям обширный фоторепортаж внешнего облика мариупольского завода «Азовсталь».