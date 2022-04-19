Глава Украины Зеленский внёс в Раду законопроект о продлении военного положения в стране

Украинский президент Владимир Зеленский подал проект закона в парламент Украины. Документ предусматривает продление срока действия военного положения. Сообщает во вторник, 19 апреля, РИА Новости со ссылкой на сайт Рады.
Журналисты отмечают, что законопроект зарегистрирован в электронном виде. Однако текст документа для массового просмотра отсутствует.
Как сообщалось ранее, Зеленский подписал указ, который предусматривает уголовное преследование за обнародование информации о перемещении и размещении военной техники ВСУ.
Ранее сообщалось, что Москва не собирается менять режим на Украине. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.