Глава Украины Зеленский внёс в Раду законопроект о продлении военного положения в стране

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19 апреля 2022, 15:29

Верховная рада, Vyacheslav Maevskiy/ Russian Look

Украинский президент Владимир Зеленский подал проект закона в парламент Украины. Документ предусматривает продление срока действия военного положения. Сообщает во вторник, 19 апреля, РИА Новости со ссылкой на сайт Рады.

Журналисты отмечают, что законопроект зарегистрирован в электронном виде. Однако текст документа для массового просмотра отсутствует.

Как сообщалось ранее, Зеленский подписал указ, который предусматривает уголовное преследование за обнародование информации о перемещении и размещении военной техники ВСУ.

Ранее сообщалось, что Москва не собирается менять режим на Украине. С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.