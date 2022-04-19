Минобороны РФ: ВКС уничтожили два склада с частями ракет «Точка-У» на Украине

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19 апреля 2022, 12:07

Точка-У ВСУ, Pravda Komsomolskaya/ Russian Look

На Украине уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У». Арсеналы разбиты ударами ВКС России. Информацию сообщает во вторник, 19 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районах населённых пунктов Червоная Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У», − значится в докладе военного.

Накануне стало известно, что российские войска ликвидировали в Днепропетровске завод по ремонту запчастей ТРК «Точка-У».

Ранее Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало видео, на котором запечатлены последствия удара Вооруженных сил Украины «Точкой-У» по фермерскому хозяйству в городе Токмаке Запорожской области.