Минобороны РФ показало видео с последствиями удара армии Украины «Точкой-У» по фермерскому хозяйству в Токмаке Запорожской области

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18 апреля 2022, 09:07

Комплексы «Точка-У», Vadim Savitsky / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало видео, на котором запечатлены последствия удара Вооруженных сил Украины «Точкой-У» по фермерскому хозяйству в городе Токмаке Запорожской области. Ролик, предоставленный ведомством, разместил Telegram-канал РИА Новости.

«Минобороны РФ опубликовало видео с последствиями удара украинской армии ракетным комплексом “Точка-У” по фермерскому хозяйству в Токмаке Запорожской области», — пишет TG-канал.

Как сообщалось ранее в понедельник, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности своей страны сражаться с Россией 10 лет, «чтобы забрать свое».